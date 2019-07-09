Более 400 российских пилотов были отстранены от полетов за год
За год в России в связи с ненадлежащим уровнем подготовки от полетов были отстранены 425 пилотов. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
По его словам, уровень подготовки пилотов остается ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок. В связи с этим органы прокуратуры постоянно осуществляют целевые проверки образовательных организаций гражданской авиации.
— Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств, — рассказал Александр Куренной.
Уточняется, что в ходе проведенных проверок были выявлены факты отсутствия в некоторых образовательных учреждениях необходимого материального и кадрового обеспечения, а также факты неполного прохождения программ подготовки летным персоналом, передает ТАСС.
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