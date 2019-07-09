Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева: Надо снизить давление на предпринимателей

За время работы новая команда уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой подготовила ряд поправок в законодательство, направленных на защиту прав бизнесменов. Они касаются внесения изменений в статью 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества», а также необоснованной блокировки счетов по 115-ФЗ.

— Татьяна Вадимовна, поделитесь успехами, какие знаковые изменения произошли за время вашей работы на посту бизнес-омбудсмена?

— Одно из главных изменений — полная перезагрузка Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. Структура работала ранее, принимались обращения от бизнесменов. Но чтобы сосредоточиться на каждом запросе, детально его проработать, потребовалось создать единую систему, мощное экспертное сообщество. Это позволяет более эффективно решать самые сложные обращения, которые в том числе касаются резонансных дел.

Впервые в нашей стране была создана Палата общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей. В ее состав входит более 50 человек. Это лидеры рынка, предприниматели, руководители бизнес-организаций и профильных комитетов, представляющие различные секторы экономики. Все они работают на общественных началах.

На мой взгляд, существующие проблемы в сфере бизнеса должны решаться на системном уровне. Ведь чаще всего требуется вносить изменения на законодательном уровне. В одиночку с этой задачей не справиться.

Практически с нуля создана была экспертная площадка Институт pro bono (оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые не могут подобную помощь оплатить. — «ВМ»). В команде — более 40 юристов, адвокатов, экономистов. Они помогают в проведении независимой экспертизы по тем обращениям, которые к нам поступают от предпринимателей.

Это важно. Так как львиная доля обращений связана именно с незаконным уголовным преследованием. В таких случаях, как правило, требуется оперативное реагирование. Также создан Общественный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей. Он включает 116 человек. Это представители предпринимательских сообществ, отраслевых объединений.

— Как удалось так быстро выстроить четкую систему работы, собрать команду?

— Защита бизнеса — новая для меня сфера. Однако в данном направлении, связанном с развитием бизнеса, я работаю уже очень давно. На должности вице-президента общественной общероссийской организации «Деловая Россия» я занималась решением схожих вопросов — проводила встречи с предпринимателями, помогала налаживать диалог с представителями властей. Хватало и законодательных инициатив. Поэтому после назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей буквально на следующий день у меня появилось представление о том, как будет выстроена работа, распределена нагрузка.

— Вы много общаетесь с предпринимателями, знаете все о проблемах и чаяниях бизнеса. Что особенно волнует и беспокоит бизнес-сообщество?

— Выделю три основных направления. На первом месте остается вопрос нехватки денег. Казалось бы, именно в Москве создана вся необходимая инфраструктура для поддержки малого и среднего предпринимательства. Но второй проблемный момент — это как раз доступ к мерам государственной поддержки, их недостаточность. Не исключаю, что бизнес может просто не знать об их существовании. Но есть и другие примеры. Некоторые предприниматели говорят о жесткости условий, на которых можно получить доступ в технопарки. На таких площадках созданы комфортные условия для бизнеса. Однако достаточно трудно выполнять установленные требования, в частности по уровню заработной платы. Особенно для стартапов (начинающий бизнес. — «ВМ»). Они к таким условиям не готовы. Третья проблема — чрезмерное административное давление на бизнес, в первую очередь проверки. Все эти вопросы, проблемы предприниматели чаще озвучивают в личных беседах, а не во время письменных обращений.

— Говоря о проверках: бизнес действительно продолжают «кошмарить»? И можно ли расценивать проверки как меру для наведения порядка в бизнесе, устранения нарушений?

— В этом плане Москву нельзя отдельно сравнивать с другими субъектами страны. Здесь свои особенности. У нас активно развивается индустрия гостеприимства. Каждый предприниматель в сфере гостиничного, ресторанного бизнеса стремится к узнаваемости, популярности.

И у них это получается. Но есть и проблемы, о которых, кстати, говорят представители всех бизнес-сообществ. На основании их мнений я могу говорить, что ситуация в плане проведения проверок усугубилась. Их число, по данным коллег из ассоциаций, связанных с ресторанным бизнесом, значительно выросло. У меня на руках сегодня нет пока конкретных цифр. Но я доверяю коллегам.

— Среди насущных тем — необоснованная блокировка счетов компаний. Как предприниматели находят выход из положения?

— Компаниям приходится открывать несколько банковских счетов. Это своего рода страховка. Потому что если счет у компании один и он будет заблокирован в течение трех недель, то бизнес можно закрывать. Правда, в открытии нескольких банковских счетов есть минус — расходы компаний увеличиваются. Но других вариантов, во всяком случае пока, нет. Законодательная инициатива по решению этого вопроса сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе РФ.

Для удобства предпринимателей мы собрали пакет готовых решений с конкретными примерами по автоблокировке счетов. В этой работе участвовали сами предприниматели и те, кто зарегистрирован в статусе самозанятых. Нам важно сохранить созданную за несколько последних лет систему прозрачности ведения бизнеса, работы вбелую, не допустив отката назад. Ведь все это влияет на стабильность налоговых отчислений в бюджет столицы.

— Вы анонсировали создание стандарта защиты бизнеса. Расскажите, что в него войдет?

— Действительно, планируем создать стандарт защиты бизнеса. Сейчас идет проработка пунктов стандарта. Его задача — защитить права предпринимателей, улучшить инвестиционный климат. Он включает наличие полноценной инфраструктуры у действующих бизнес-омбудсменов. Это то, о чем я уже говорила: работа Института pro bono, экспертный совет для решения системных проблем и резонансных дел. Это должно быть растиражировано по всей стране.

Пока стандарт в качестве пилотного проекта запущен в Башкирии. Ждем результатов проведения эксперимента. В последующем будем готовы предложить этот стандарт на рассмотрение мэра Москвы.

Сейчас мы начали работу по созданию общественных приемных при префектурах административных округов Москвы. Это тоже войдет в Стандарт защиты бизнеса. В такие приемные со своими проблемами смогут обращаться предприниматели. Это касается налоговых отчислений, проведения проверок, ответов на официальные письма и различных запросов. Таким образом, на местном уровне удастся снизить административное давление на бизнес.

Уже есть договоренность с экспертами, в том числе международного уровня из Института pro bono. Они будут проводить консультации безвозмездно. Первая такая приемная уже заработала в Зеленограде.

— Сегодня существует невероятное количество нормативов, которые регламентируют работу бизнеса. Как можно изменить ситуацию?

— Цифры и правда невероятные: сегодня существует девять тысяч нормативно-правовых актов. В них содержится, по разным данным, до двух миллионов требований, которые регламентируют работу бизнеса. Разобраться во всех этих требованиях сложно. В Москве предприниматели могут обратиться за помощью в консалтинговые компании, которые помогают соблюсти все необходимые требования в сфере охраны труда, пожарной безопасности. В регионах такая система и вовсе не развита. Однако помимо того, что консалтинговая компания ответственности за предоставленные услуги не несет (если что не так, то отвечать перед проверяющими придется владельцу бизнеса), все это влечет дополнительные расходы.

На мой взгляд, так быть не должно. Достаточно небольшого перечня требований, к примеру из 20 пунктов, которые должны соблюдать предприниматели в работе. Решить вопрос можно при помощи механизма «регуляторной гильотины», то есть снижения числа требований для бизнеса. И мы снова возвращаемся к тому, что требуется вносить поправки в законодательство.

Сейчас идет обсуждение запуска в Москве версии пилотного проекта, когда для ресторанного бизнеса убираются все лишние требования и составляется оптимальный перечень пошаговых действий. Для проработки вопроса вместе с общественным омбудсменом по ресторанному бизнесу планируем создать рабочую группу по индустрии гостеприимства. Надеюсь, что Москва войдет в число пилотных регионов по регуляторной гильотине. Затем ее опыт можно будет распространить в регионы.

— В работе бизнеса существует немало абсурдных требований. О каких из них вы слышите чаще всего от предпринимателей?

— Пожалуй, самый яркий связан с тем, что сотрудники ресторанов по действующим СанПиНам должны мыть посуду ветошью. Особенно молодых предпринимателей такое требование вводит в ступор, становясь неприятным сюрпризом. Еще один пример — стейки, приготовленные с кровью. По СанПиНам мясо должно проходить термическую обработку выше 65 градусов. То есть, по сути, любой ресторан за плохо прожаренное мясо можно оштрафовать. И вроде уже есть официальное письмо, разосланное в регионы, что такое требование не должно становиться поводом для каких-либо денежных штрафов. Но сами понимаете, на местах такие вопросы могут решаться по-разному. К примеру, просто игнорироваться. Подобные нормы нужно отменять, причем не штучно, а массово. Они тормозят работу.

— Решение каких задач вы ставите сегодня для своей команды на первое место?

— Сейчас идет формирование экспертного совета при уполномоченном. В его состав войдут опытные и известные юристы, адвокаты, а также представители прокуратуры, Следственного комитета. Они будут помогать в решении сложных, резонансных дел, в том числе связанных с уголовным преследованием бизнесменов. Это позволит в открытом режиме обсуждать насущные проблемы, получать ответы на вопросы.

Продолжится работа в профильных рабочих группах: по незаконному уголовному преследованию, по финансированию малого и среднего предпринимательства, по развитию малого и среднего предпринимательства. Один из обсуждаемых вопросов связан с тем, что в законодательстве не прописаны сроки предоставления государственной поддержки бизнесу.

Кроме того, я поддержала инициативу Ассоциации риелторов о создании законопроекта о риелторской деятельности в России. Работа над документом уже завершена. Принятие закона позволит обелить рынок риелторов, повысить ответственность и доверие к специалистам. Так будут созданы прозрачные условия работы. Правило будет действовать по всей стране.

— Каких принципов вы всегда придерживаетесь в работе?

— На первом месте — открытость в работе. Еще один принцип — не бросать начатое на полпути и доводить все до конца. Любить людей и то дело, которым ты занимаешься. Это третий жизненный принцип.

— Что больше всего цените в работе?

— Самое ценное — это люди. Я рада, что у предпринимателей появилась возможность быть услышанными. Они должны знать, что можно и нужно обращаться за помощью к уполномоченному.

Я ко всему отношусь с женской позиции — когда нужно всех напоить, накормить, одеть. Этот принцип переносится и на работу. Мне важно, чтобы людям было комфортно. Когда они понимают, что результат будет и все получится, то и работается с удовольствием.

— Как вы настраиваетесь на рабочий день?

— Правильное питание, занятия спортом, минимум мяса. В этом весь секрет. К тому же я увлекаюсь йогой. Это дает силы, заряжает энергией на весь день, чтобы успевать решать рабочие дела, проводить деловые встречи и уделять время семье. Все-таки я мама троих детей.

Конечно, без моей команды ничего бы не получилось. Это профессионалы своего дела. Я могу им доверять и, более того, делегировать часть полномочий. Это важное умение. Заняв должность бизнес-омбудсмена, я полностью обновила команду, и все заиграло новыми красками.

Мы знаем существующие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и понимаем, как их решать. В первую очередь требуется совершенствовать законодательство. Над этим мы сейчас и работаем.

Контактная информация

Как обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве

— Телефон (495) 620-27-34

— Электронная почта Ombudsman@mos.ru

— Юридический адрес для отправки корреспонденции: ул. Тверская, 13

— Фактический адрес: ул. Новый Арбат, 36

— Официальный сайт: businessombudsman.mos.ru.

Здесь также работает интернет-приемная уполномоченного, где в электронной форме можно оставить обращение, задать интересующий вопрос

Статистика обращений

34 процента дел — уголовные преследования предпринимателей. Еще 25 процентов — земельно-имущественные отношения, 17 процентов — налоговые споры, 10 процентов — госзакупки, 9 процентов — проверки.

СПРАВКА

Татьяна Вадимовна Минеева родилась 3 октября 1980 года в Астрахани. Окончила Астраханский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2005 по 2013 год работала в правительстве Астраханской области, Агентстве стратегических инициатив, Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса. С 2013 года по февраль 2019 года — вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С февраля 2019 года указом мэра Москвы назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Учредитель благотворительного фонда «Нужны друг другу». Председатель Общественного совета при Департаменте образования города Москвы. Кандидат экономических наук. Автор книги «Как дружить с государством». Увлекается йогой. Замужем. Воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь.

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