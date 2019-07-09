Наталья Сергунина назвала самые популярные у бизнес-сообщества городские сервисы
Согласно исследованию, проведенному Департаментом информационных технологий и Департаментом предпринимательства и инновационного развития, предприниматели заинтересованы в сотрудничестве и коммуникации с городом.
— Результаты опроса показали, что 97 процентов предпринимателей осведомлены хотя бы об одном из сервисов и проектов города для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на mos.ru, портале поставщиков и онлайн-сервисе ГБУ «Малый бизнес Москвы», — сказала Сергунина.
По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в качестве предпочтительных каналов коммуникации с городом около 30 процентов опрошенных предпринимателей выбрали электронные письма, чуть меньше — единый портал для бизнеса, пятая часть отдала предпочтение личному общению.
Почти четверть предпринимателей отметили, что вести успешный бизнес в столице им помогает большое количество клиентов. 20 процентов считают, что главный показатель — это потенциальные подрядчики и партнеры. Также бизнесмены оценили развитую инфраструктуру, высокий уровень цифровизации и наличие квалифицированных кадров.
Основными трудностями большинство участников опроса считают дефицит финансовых средств и высокие затраты для создания высокотехнологичных продуктов.
Меньше всего беспокойств у бизнеса вызывает сотрудничество с поставщиками.
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