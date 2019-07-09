«Многое переосмыслил»: Басков сообщил о своем состоянии после смерти отца
• 21:07 • 9 июля 2019
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Артист поблагодарил всех за поддержку и внимание в тяжелый для его семьи период
Фото: https://www.instagram.com/nikolaibaskov/
Певец Николай Басков обратился к друзьям и поклонникам впервые после смерти его отца. Артист поблагодарил всех за поддержку и внимание в тяжелый для его семьи период.
— Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами, продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!!! — написал певец в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, отец артиста Виктор Басков скончался 1 июля в возрасте 67 лет. Николай узнал о случившемся в Минске — перед выступлением на «Европейских молодежных играх».
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