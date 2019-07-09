Будущих управленцев торжественно поздравили с окончанием учебы

Дипломы с отличием в этом году получили 28 студентов МГУУ, еще шестеро удостоены благодарности ректора.

— Здание мэрии — историческое место, которое два с половиной века является центром московской власти. А Белый зал по праву стал местом встреч московской государственной и культурной элиты, проведения торжественных актов, — подчеркнул президент МГУУ Валерий Виноградов. — Вручение выпускникам дипломов в этих стенах придает церемонии особую торжественность.

После официальной части студенты в ответном слове поблагодарили правительство города, руководство вуза, а также профессоров и преподавателей за приобретенные знания, терпение, индивидуальный подход к каждому и бесценный опыт.

— Надеюсь, выпускники будут нести с собой не только полученные в университете знания, но и ту атмосферу, которая создана в вузе за 25 лет его существования, — отметил ректор МГУУ правительства Москвы Василий Фивейский.

В числе почетных гостей церемонии перед выпускниками выступил и заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Павел Гончаренко.

— Не так важно, в какой сфере станут работать наши специалисты. Главное, они всегда будут частью города и приложат все усилия для того, чтобы сделать его более комфортным для жизни, — сказал он.

Напомним, что Московский городской университет управления правительства Москвы — вуз, который готовит кадры для городских и муниципальных органов управления. Здесь выпускают квалифицированных юристов, финансовых менеджеров, экономистов и представителей других специальностей.

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