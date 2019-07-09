Наркомат внутренних дел: 85 лет на страже государственной безопасности

10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел» — в стране появился единый силовой военизированный орган с широкими полномочиями. ОГПУ СССР включили в состав нового наркомата c расширенными функциями. Возглавил наркомат Генрих Ягода.

Однако контролировал НКВД и его самое важное звено, госбезопасность, лично Иосиф Сталин. Уже в 1935 году были образованы печально известные «тройки с правами Особого совещания», ставшие позже символом произвола и беззакония. Поначалу Особое совещание и «тройки» в составе секретаря парткома ВКП(б), начальника органа внутренних дел и прокурора могли применять только административную высылку и заключение на срок до пяти лет. Формулировка «Десять лет без права переписки», означавшая высшую меру наказания, появилась в 1937-м, когда маховик репрессий был уже раскручен. Приостановил его только Лаврентий Берия, возглавивший ведомство в ноябре 1938 года, во исполнение сталинского постановления «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Этот документ придал происходившему законность.

— В 80–90-е годы преобладала либеральная позиция в оценке НКВД, которая очерняла все подряд, — пояснил историк Игорь Пыхалов. — Сегодня официальные оценки сменились на более объективные. Историки могли узнать реальную «кухню» деятельности НКВД из рассекреченных документов.

Больше всего заключенных в системе ГУЛАГа содержалось в начале 1950-х — почти три миллиона человек с учетом военнопленных, говорит историк. С 1921 по 1953 год было вынесено 2,8 миллиона смертных приговоров, подсчитали историки по документам государственных архивов.

СПРАВКА

Помимо известных своими всеобъемлющими полномочиями Главного управления госбезопасности (ГУГБ) и Главного управления лагерей (ГУЛАГ), в систему НКВД вошли Рабоче-крестьянская милиция (РКМ), пограничная охрана, органы ЗАГС и пожарные подразделения. До февраля 1941 года на плечах работников НКВД лежало все: от выдачи паспортов до перевоспитания уголовников и ловли шпионов.

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