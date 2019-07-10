Роспотребнадзор сообщил о самых опасных для здоровья профессиях
Специалисты Роспотребнадзора назвали самые опасные для здоровья работников сферы деятельности. В их докладе говорится что, самой распространенной причиной профессиональных серьезных патологий является влияние физических факторов производственных процессов.
Так, добыча полезных ископаемых стала самой опасной для здоровья сферой деятельности. Около половины профессиональных патологий в 2018 году зарегистрирована именно у сотрудников этой сферы. Также опасными признаны обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство и предприятия транспортировки.
В 2018 году у работающих на предприятий по добыче полезных ископаемых наблюдался наибольший удельный вес впервые зарегистрированной профессиональной патологии — 47,59 процента. На долю профессиональных заболеваний среди работников обрабатывающих производств приходится 27,32 процента от всех впервые зарегистрированных. Среди сотрудников предприятий транспортировки и хранения уровень профессиональной заболеваемости составил 10,56 процента, предприятий сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 3,97 процента, строительства — 5,04 процента. На долю профессиональной патологии работников предприятий и организаций остальных видов экономической деятельности приходится 5,52 процента.
По словам экспертов, самой распространенной причиной профессиональных патологий является влияние физических факторов производственных процессов на организм работника. Под ними подразумеваются ультразвук, инфразвук, шум, вибрация, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и другие излучения.
Также среди причин превышения безопасных уровней физических факторов специалисты назвали несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, недостатки и износ оборудования, несовершенство технологических процессов, недостаточную ответственность работодателей и руководителей предприятий за состояние условий и охрану труда, сообщает ТАСС.
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