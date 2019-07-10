Медик назвал людей с повышенным риском развития рака кожи

Врач рассказал о людях, которые наиболее подвержены развитию меланомы, поэтому они должны соблюдать определенные правила, чтобы обезопасить себя.

Дерматолог из США Томас Фитцпатрик назвал шесть фототипов кожи с учетом цвета волос и глаз и отметил, что меланома чаще всего поражает светлокожих людей. Теория медика основана на количестве меланина и его реакции на солнечное излучение.

К первой категории эксперт отнес белокурых людей со светлой кожей с веснушками, которые быстро краснеют в минуты волнения. У них эпидермис имеет повышенную фоточувствительность, поэтому наиболее подвержен развитию меланомы. Второй фототип характеризуется тоже светлой кожей, но более темными волосами (русыми или каштановыми) и голубыми или серыми глазами. Обладателям такой кожи не следует долго принимать солнечные ванны. К третьей группе врач отнес шатенов и брюнетов со смуглым эпидермисом без веснушек с серыми или карими глазами. Они могут получить ровный загар, но при длительном пребывании на солнце возможны ожоги. Четвертый фототип отличается оливковым оттенком кожи, темными волосами и карими глазами. Его обладатели имеют природную защиту от ультрафиолета, однако его долгое воздействие приводит к быстрому старению. Темно-коричневая кожа с желтоватым оттенком характеризует пятый фототип. Такие люди тоже защищены от вредного воздействия солнечных лучей и редко получают ожоги. Шестой тип — это почти черная кожа. Ее обладатели никогда не сталкивались с повреждением покрова лучами.

Специалисты уверены, что людям важно знать свой фототип эпидермиса. Это позволит им правильно определить время для безопасного пребывания на пляже, подобрать средства защиты от солнечного воздействия и снизит риск развития меланомы, сообщает издание Daily Mail.

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