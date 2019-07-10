Остекление поездов метро заменят на интерактивные прозрачные дисплеи
В России создано инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов. Разработкой занимался холдинг «Швабе» (входит в Ростех) совместно с LG Electronics.
В пресс-службе Ростеха уточнили, что демонстрация опытного образца состоится на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Отмечается, что подобными высокотехнологичными стеклами могут в перспективе оснащать вагоны железнодорожного транспорта, в частности, метро.
— Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда, — цитирует исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко пресс-служба.
Интерактивные прозрачные дисплеи способны передавать медиаконтент любого формата на поверхности окон и дверей. Окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. Система управляется как дистанционно посредством операторского пульта, так и напрямую через сенсорную поверхность. Об этом пишет РИА Новости.
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