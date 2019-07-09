Метрополитен запустил тематический поезд, посвященный донорам

Вагоны состава декорированы баннерами с познавательной информацией о развитии донорства, выдвигаемых к волонтерам требованиях и интересных фактах.

— На сегодняшний день никакого заменителя донорской крови нет, — говорит заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Елена Хавкина. — Это самый дорогой и важный продукт для спасения жизни людей. И в Москве сейчас благодаря активности наших граждан полностью закрыты все потребности в донорской крови.

Торжественная церемония запуска тематического состава состоялась в электродепо «Планерная» и была приурочена ко Всемирному дню донора. На мероприятии также присутствовали почетные доноры России и столицы, добровольцы и организаторы донорского движения, удостоенные благодарности мэра Москвы за наибольший личный вклад в развитие донорства и службы крови. Поезд будет курсировать по подземке до конца года.

Кстати, в преддверии Всемирного дня донора городской Департамент здравоохранения пригласил москвичей принять участие в акции по сдаче крови. Руководство ведомства отметило, что количество добровольцев в Москве увеличивается год от года, а сама процедура становится неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни молодежи.

Стать донором крови может каждый достигший совершеннолетия гражданин, у которого нет медицинских противопоказаний для проведения процедуры. Их максимально допустимое число для женщин — четырежды в год, для мужчин — пять раз.

Активные доноры крови должны регулярно предоставлять данные о состоянии своего здоровья и проходить обследование у специалистов.

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