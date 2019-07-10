Пешеходная зона появится около станции МЦК «Лихоборы» и платформы «НАТИ»

Столичный Комплекс городского хозяйства проводит работы по благоустройству территорий в рамках интеграции станций МЦК «Лихоборы» и платформы «НАТИ» на севере Москвы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Площадь территории выполнения работ — более пяти гектаров, а ее протяженность составляет два километра, — сказал он.

В рамках благоустройства предусмотрено создание комфортной пешеходной зоны и обустройство площадок для отдыха. Сейчас специалисты демонтируют покрытия и старый бордюрный камень.

Также обновят тротуары — их покрытие будет как асфальтобетонным, так и плиточным. Общая площадь покрытий достигнет 30 тысяч квадратных метров. Асфальт заменят также на проезжей части — его площадь составит почти две тысячи квадратных метров. Для автомобилистов устроят парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Это сделает дорогу к станции «Лихоборы» и платформе «НАТИ» комфортной и безопасной.

— На территории, прилегающей к станциям, установят порядка 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Для удобства горожан установят удобные скамейки, красивые цветочные вазоны. Предусмотрены также удобные пандусы для маломобильных групп населения, — добавил Бирюков.

Ранее прилегающая к станциям «Лихоборы» и «НАТИ» нуждалась в обновлении: проезжую часть и тротуары покрывались трещинах, бордюрный камень отсутствовал, парковки были хаотичными и мест отдыха для пешеходов не существовала. Концепция благоустройства разработали в соответствии с предложениями местных жителей в рамках организованных встреч прямо на объекте.

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