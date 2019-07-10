Муж кассирши, укравшей больше 20 миллионов рублей, снимется в передаче Малахова
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, задержанной по подозрению в хищении свыше 20 миллионов рублей в банке в Салавате (Башкирия), станет участником программы телеведущего Андрея Малахова. Об этом сообщили в пресс-службе канала «Россия 1», где будет транслироваться выпуск.
Известно, что съемочный процесс с участием мужа мошенницы уже начался. Об этом пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что мужчина проиграл все украденные женой средства в азартных играх.
Напомним, 27 мая Хайруллина украла более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром, и исчезла вместе с супругом и двумя детьми восьми и 12 лет. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». 4 июля ее задержали на съемной квартире в Казани. Суд заочно арестовал преступницу. В МВД России также отметили, что с ней были члены семьи.
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