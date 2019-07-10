Победители конкурса «Хорошие новости России» получили награды
Федеральное агентство новостей 9 июля наградило победителей первого конкурса «Хорошие новости России». В конкурсе принимали участие представители региональных СМИ и блогеры, которые занимались разработкой позитивных тем новостной повестки.
Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев отметил, что негативные новости превалируют на страницах СМИ. Редакция приняла решение поддержать журналистов, которые продвигают позитивные новости.
В конкурсе «Хорошие новости России» приняли участие более 1000 журналистов из разных регионов страны. Победителями были объявлены 7 человек. Среди них, например, журналист из Самары Валерий Трубин, статья которого была посвящена человеку,занимающемуся благотворительными проектами.
Подобный конкурс планируется проводить дважды в год.
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