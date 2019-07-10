Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Российский шоумен Гоген Солнцев в интервью изданию «Собеседник» сообщил, что хотел бы жениться на Лолите Милявской.
— Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце. Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Шоумен считает, что ее союз с бывшим возлюбленным — настоящий «мезальянс», а он подходит ей в качестве партнера, как никто другой.
— Конечно, Лолите Марковне нужен или старик лет 90, чтобы не особо напрягал, или такой зажигательный фейерверк, как я, — заключил Солнцев.
Напомним, что скандально известный артист является мужем супруги-пенсионерки Екатерины. Его новая пассия — Милявская — недавно рассталась с мужем после 9 лет совместной жизни. В сложной ситуации певицу поддерживают мать и коллеги. Артистка заявляет, что заводить новые отношения пока не планирует, пишет «Собеседник».
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