Госдума во втором чтении приняла проект о воспрепятствовании работе медиков
Госдума в ходе заседания 10 июля приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафа за препятствие медицинской скорой помощи.
В документе предлагается установить административную ответственность за любую помеху работе медиков по оказанию экстренной помощи.
Помимо этого, депутаты считают, что наказание необходимо применять по отношению к тем, кто не пропускает машину скорой помощи, которая едет с включенным проблесковым маячком на вызов к пациенту. Предполагаемый размер штрафа пока что варьируется от трех до пяти тысяч рублей. Альтернативное наказание за такое нарушение — лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до года.
Напомним, что сейчас размер штрафа за помеху скорой помощи составляет 500 рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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