Историк рассказал, откуда немецкий журналист взял данные о битве на Прохоровском поле

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф призвал российские власти немедленно снести Памятник Победы, установленный в честь погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

В своей статье в немецкой газете Die Welt обозреватель указал, что согласно последним исследованиям немецких историков и имеющимся фотографиям, на том месте не было ни крупного танкового сражения, ни победы войск Советского Союза. Он подчеркнул, что со стороны СССР в бою приняли участие 672 танка, а со стороны вермахта — 186 боевых машин. При этом потери Красной армии составили, по мнению Свена Келлерхоффа, 235 танков, а немцев — всего пять. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у военного историка Бориса Юлина, откуда берутся такие цифры и чем оперируют немецкие исследователи в этом вопросе.

— На самом деле, это у наших историков неплохо бы спросить, откуда такие данные. Дело в том, что это цифры из отечественной историографии, которые дают многие «видные» граждане. Они, пропагандируя тему «объективного подхода», пересматривают историю, причем делают это очень серьезно, меняя даже смыслы, — подчеркнул Борис Юлин. — Озвученные данные и сама позиция — под Прохоровкой сражение было проиграно — никого не удивляют, если такое заявление сделали отечественные исследователи. А вот когда немцы, используя наши же данные, говорят то же самое — возникает буча.

По мнению историка, единой линии при публикации таких заявлений обычно нет. Кто-то пытается восхвалять вермахт, другие таким образом подводят базу под то, что СССР закидал немцев трупами и реальных побед при этом практически не было, а те, что были, случились вопреки руководству или при поддержке союзников. Есть попытки преувеличить значение ленд-лиза.

— Если брать конкретно сражение под Прохоровкой, то да, потерь было больше с нашей стороны. Это, в принципе, вполне естественно, учитывая что у немцев в том сражении были танки новых типов и серьезно модифицированные старые. Наши «обновки» пошли в серию позже. Грубо говоря, напрямую противопоставить «Тиграм», «Пантерам» и даже глубоко модернизированным PzKpfw IV было особо нечего, — заявил Борис Юлин.

Тем не менее, когда немцы прорвали основной рубеж обороны на южном фасе Курской дуги, что хоть и не вело их к победе, но ухудшило оперативную обстановку для наших войск, то навстречу прорвавшимся частям была брошена Орловская танковая армия. Она и дала то самое сражение под Прохоровкой.

— В ходе того сражения немцы сумели большую часть поля боя удержать за собой и понесли меньше потерь. Хотя, конечно, не 235 к пяти, это чушь полная. Но немецкое наступление на этом в итоге захлебнулось, после чего вермахт начал отвод войск. Это в оперативном плане была победа советского оружия. Но многие наши современные российские историки, которые, ко всему прочему, еще и официально поддерживаются, широко популяризируясь, продвигают тему эпического разгрома по соотношению потерь. У нас в стране почему-то такую позицию распространять можно, — подчеркнул Борис Юлин.

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