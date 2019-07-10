Дмитрий Тарасов покинул клуб «Локомотив» из-за конфликта с руководством

Спортсмен Дмитрий Тарасов рассказал, что покинул клуб со скандалом: руководство «Локомотива» грозит ему судом, сообщает StarHit.

Стало известно, что причиной конфликта была срочная операция, которую Тарасов сделал в Риме, не сообщив руководству. Травму спортсмен получил до истечения контракта, однако генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался оплачивать операцию, обосновывая это тем, что ее провели без ведома клуба.

Василий Кикнадзе также подтвердил, что данный вопрос будет в дальнейшем обсуждаться в суде.

Поначалу поклонники считали, что сотрудничество с футболистом не продлили из-за низких результатов на поле, однако Тарасов опроверг эти догадки. Невзирая на конфликт с руководством, Дмитрий Тарасов благодарен болельщикам и тренеру Юрию Семину за поддержку.

— Хочу, чтобы вы знали: душой и сердцем я всегда буду с «Локомотивом». Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Юрию Павловичу Семину за то, что позвал меня на награждение в Суперкубке. Да и вообще, спасибо огромное за все, — написал спортсмен в своем аккаунте в Instagram.

В интервью для YouTube-канала рэпера T-Killah Тарасов признался, что сейчас действительно безработный, однако он не отчаивается и планирует в скором времени выйти на поле.

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