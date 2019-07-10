Приоритетное движение для автобусов
Перекрытие вводится из-за работ по строительству Большой кольцевой линии метро.
— В связи со строительством Большой кольцевой линии метро будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». В связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта, — рассказали в ЦОДД.
В учреждении также добавили, что для приоритетного проезда автобусов компенсационных маршрутов вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы.
Они появятся на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе и ряде других улиц.
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