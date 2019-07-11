Двое пострадали при аварии машины посольства России в Албании
• 00:03 • 11 июля 2019
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия
Фото: Скриншот с видео канала "НТВ"
Автомобиль посольства РФ в Албании попал в аварию 10 июля. Два человека пострадали, один из них сотрудник российского диппредставительства в Тиране.
ДТП произошло на трассе между городами Рогожина и Кавая около Адриатического побережья страны.
Водитель машины не справился с управлением из-за плохих погодных условий, автомобиль вылетел с трассы, сообщает портал издания Albanian Daily News.
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