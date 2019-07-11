Лариса Гузеева развеяла слухи о разводе с мужем

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева провела отдых в Европе со своим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым. Ранее в Сети распространялись слухе о разрыве отношений.

Стоит отметить, что пара провела вместе уже 20 лет. За это время они вырастили дочь Ольгу и воспитали Георгия, сына Гузеевой от предыдущего брака. Не так давно поклонники звезд начали подозревать, что союз звезд может распасться.

Такое мнение высказывала и сама актриса, которая ранее признавалась, что семья находится на грани развода.

— Мы с Игорем пережили очень непростую зиму. Все, что я говорила ранее о нашем расставании, — правда. Но мы вместе уже много лет, всякое бывает. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили, — цитирует телеведущую «СтарХит».

Слухи о разладе разгорелись с новой силой, когда стало известно, что супруги начали жить отдельно. В 2018 году мужчина уехал в Болгарию, оставив Гузееву в Москве.

Впрочем, отношения знаменитостей нормализовались. Летом 2019 года телеведущая устроила тур по странам Европы. Она уже побывала в Италии и Германии, а сейчас наслаждается прогулками с мужем в Словакии. Хотя предпочитает появляться в кадре лишь с 19-летней дочерью.

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