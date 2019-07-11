Власти Подмосковья обсудили перспективы развития Орехова-Зуева

• 11:17 • 11 июля 2019
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По запросу местных жителей в Орехове-Зуеве появятся новые детские площадки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с активистами Орехова-Зуева актуальные вопросы, касающиеся развития городского округа.
Так, в настоящее время рассматривается возможность строительства в муниципалитете сосудистого центра. С подобной просьбой обратились местные жители.
Также отмечено, что в муниципалитете не хватает новых детских площадок. Губернатор поручил включить дополнительные комплексы в программу благоустройства на следующий год.
В ближайшие годы в Орехове-Зуеве появятся новые культурные и спортивные учреждения: дом культуры в деревне Давыдово и ледовый дворец, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
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