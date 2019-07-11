Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения сообщили, что ситуация для медицинских специалистов усложнялась еще и тем, что у пациентки только одна почка.
Женщине 29 лет, долгое время она страдала от бесплодия, и вот наступила желанная беременность. Однако на 27-неделе у нее начались опасные осложнения. В их числе: гестационная артериальная гипертензия, сахарный диабет, плацентарная недостаточность и задержка роста плода.
— Врачи отделения патологии беременности больницы им Иноземцева совместно с кафедрой акушерства и гинекологии РНИМУ имени Пирогова выработали тактику ведения беременности, назначили лечение и продлили беременность до 36 недель, — передает сообщения от департамента агентство городских новостей «Москва».
В итоге малыш появился на свет здоровым. Медицинские специалисты провели плановое кесарево сечение.
Добавим, что указанная физиологическая врожденная аномалия встречается лишь у трех процентов женщин.
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