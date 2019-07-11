Замглавы МЧС рассказал подробности тушения пожара в Мытищах
Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов рассказал о ходе ликвидации возгорания участка газопровода в Мытищах.
Он заявил, что сообщение о возгорании поступило на пульт в 11:10.
— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что в результате прорыва газопровода происходит исход газа на высоте порядка 40 метров. Создалась угроза перехода огня на близлежащие объекты, не относящиеся к жилому фонду, — отметил Денисов.
По его словам, к месту пожара было направлено более 50 единиц пожарно-спасательной техники.
— В настоящий момент пожар, связанный с истечением газа на трубопроводе высокого давления, ликвидирован. Было зафиксировано горение электрического трансформатора на площади 50 квадратных метров. Угроза отсутствует. Энерго- и теплоснабжение абонентов не нарушалось, — подчеркнул эксперт.
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