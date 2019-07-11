Госдума поддержала законопроект о продаже единственного жилья без уплаты налога

Депутаты Госдумы приняли поправки в Налоговый кодекс РФ во втором чтении. Документ предлагает сокращение срока владения жильем для отмены НДФЛ при продаже.

Согласно законопроекту, россияне смогут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно было в собственности более трех лет. Сейчас срок владения жильем составляет пять лет.

Новый закон коснется граждан, у которых в собственности только одно жилое помещение. Также для применения трехлетнего срока не учитывается жилое помещение или его доля, приобретенные в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилье.

Отмечается, что данная норма позволит многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

— Сейчас, если квартира оформлена в собственность менее 5 лет, за ее продажу взимается НДФЛ в размере 13% от суммы сделки. Существенные средства, которые люди теперь смогут направить на оплату ипотеки или ремонт, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что законопроект актуален, так как в ближайшие годы все больше семей начнут интересоваться возможностью расширения жилплощади, пишет Российская газета.

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