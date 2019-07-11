Новички «Зенита» рассказали, почему выбрали номера 3 и 91
• 16:33 • 11 июля 2019
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Новички «Зенита» выбрали себе номера
Фото: https://twitter.com/zenit_spb
Новыми игроками «Зенита» в межсезонье стали Алексей Сутормин и Дуглас Сантос. Футболисты рассказали, почему выбрали номера 91 и 3, передает издание «Невские новости».
Сутормин отметил, что хотел бы выбрать номер 19, но он уже был занят другим игроком.
— Раньше я выступал под 19 номером, но в «Зените» под ним играет Игорь Смольников. И я решил, что нужно сделать наоборот — поменять цифры местами, — пояснил он.
Футболист надеется, что этот номер станет для него счастливым.
Дуглас Сантос отметил, что ему нравится номер 3, но цифры — это не главное. По словам игрока, важен не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь.
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