Стартовала реконструкция кинотеатра «Звездный» на «Проспекте Вернадского»
Работы по реконструкции кинотеатра «Звездный», расположенного рядом со станцией метро «Проспект Вернадского», начались. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
— Кинотеатр «Звездный» был открыт в 1974 году, его исторический облик в стиле модернизм в ходе реконструкции сохранится. Художественная выразительность здания достигается сочетанием остекленного «низа» первого этажа и динамичного верха из алюминиевых кассет. Специалистами будет проведена замена остекления и фасадных панелей в силу их изношенности, также появятся новые входы, приспособленные для маломобильных групп населения, — отметил Сергей Кузнецов.
Кроме того, кинотеатр изменится внутри — благодаря перепланировке появится больше кинозалов, а также откроются кафе и рестораны. Частично будут заменены перекрытия и утеплены стены, появятся новые лестницы и проемы. Также будут установлены современные системы пожарной безопасности, говорится на сайте Информационного центра правительства Москвы.
Напомним, кинотеатр «Звездный» долгое время входил в пятерку самых посещаемых кинотеатров Москвы. В 1980-х годах совместно с «Мосфильмом» здесь проводились фестивали молодых кинематографистов.
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