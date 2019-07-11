У экс-министра Абызова арестовали имущество на 20 миллиардов рублей
По решению столичных судов на имущество, денежные средства и ценные бумаги обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова был наложен арест на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Об этом проинформировал его адвокат Сергей Дрозд на заседании суда, прошедшем в четверг, 11 июля.
Уточняется, что во время прошедшего заседания судом рассматривалось ходатайство следствия об аресте ценных бумаг бывшего министра, передает «Интерфакс».
Напомним, что Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и хищении мошенническим путем четырех миллиардов рублей. По информации СК, все украденные средства были выведены за пределы России.
В свою очередь, Московский городской суд продлил срок ареста Абызову до 25 июля. Инстанция оставила без удовлетворения жалобу защиты обвиняемого.
Читайте также: Около 122 миллионов евро арестовали на банковских счетах Абызова