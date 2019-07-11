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Общество

Флинт научит жизни

Сергей Серков
• 19:37 • 11 июля 2019
Флинт уже несколько месяцев проходит реабилитацию
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Флинт уже несколько месяцев проходит реабилитацию
Фото: Скриншот с видео https://www.m24.ru/news/zhivotnye/08042019/72122
Я человек нервный, поэтому к новости о том, что попугай-неврастеник по кличке Флинт из московского орнитария идет на по-правку и сократил прием антидепрессантов, отнесся так, как будто это я перестал выщипывать у себя перья...

Флинт уже несколько месяцев проходит реабилитацию, после того как попал туда с тяжелой формой депрессии и яростно выдирал себе хвост.

Хозяева внимания уделяли ему мало, а попугаи как никто остро чувствуют одиночество. Теперь он окружен заботой: каждый день рядом с ним дежурят волонтеры, они не оставляют его одного.

Флинт предпочитает общаться с девушками, из чего можно сделать вывод, что он не только неврастеник, но еще и бабник (не сообщается, блондинок предпочитает или брюнеток). Следующим шагом ушлого попугая будут требования подать к столу манго, авокадо и клубнику и устроить вечеринку.

И ведь устроят. Нам всем надо учиться жить у Флинта...

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