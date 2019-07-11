Сергей Собянин: Столицы России и Саудовской Аравии волнуют одни и те же вопросы

Глава города провел встречу с делегацией провинции Эр-Рияд. В ней принял участие вице-губернатор, его королевское высочество, принц Мухаммад бин Абдель-Рахман аль Сауд.

Обмен опытом

Во время визита гости посетили Центр организации дорожного движения, МЦК, исторические станции метро, канатную дорогу «Воробьевы горы — Лужники», ВДНХ, парк «Зарядье» и другие значимые объекты города.

По словам Сергея Собянина, столицы России и Саудовской Аравии очень похожи. Даже несмотря на их удаленность друг от друга. Мэр Москвы отметил, что города одинаково волнуют проблемы комфорта жителей, развития транспорта, социальной сферы и экологии. Это, считает глава города, создает хорошую основу для сотрудничества Москвы и провинции Эр-Рияд.

Между тем принц Мухаммад бин Абдель-Рахман аль Сауд подчеркнул, что сейчас в Саудовской Аравии происходят качественные изменения. Руководство провинции Эр-Рияд хочет изучать и использовать опыт Москвы. Так, особый интерес члены делегации проявили к сфере развития транспортной системы.

— В ходе встречи обсуждались также вопросы благоустройства парков, развития образования и здравоохранения, оказания государственных услуг, — рассказали в пресс-службе мэрии Москвы, добавив, что в последние годы отношения между столицами России и Саудовской Аравии динамично развиваются.

Стоит отметить, что в 2018 году делегация Транспортного комплекса города Москвы посещала провинцию Эр-Рияд с официальным визитом. В поездке принимал участие заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Товарооборот растет

Примечательно, что по итогам 2018 года товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и саудовскими партнерами увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом. Таким образом, показатель достиг 265 миллионов долларов США.

— В том числе экспорт в Саудовскую Аравию составляет 191,3 миллиона долларов, импорт — 73,8 миллиона долларов, — уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

Среди наиболее популярных товаров, которые чаще всего экспортировались, оказались злаки, оптические инструменты и аппараты, каучук, резина и изделия из них, электрические машины и оборудование, а также продукция тяжелого машиностроения.

В мэрии Москвы отметили, что из Саудовской Аравии в столицу часто поставляются пластмассовые изделия, органические химические соединения, фармацевтическая продукция, краски, фрукты и орехи.

Строим новые объекты

11 июля градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла ряд решений. Так, комиссия утвердила документы на строительство в Кузьминках пятидесятиметрового бассейна. Он войдет в состав физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы».

— Бассейн построят за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, — отметили в пресс-службе мэрии города, добавив, что сейчас в столице работают 389 бассейнов, не считая корпоративных, лечебных и бассейнов в фитнес-клубах.

Также комиссия приняла решение о строительстве нового пешеходного перехода в Донском районе. Он появится на Варшавском шоссе, в районе дома № 2.

— Инициаторами строительства нового внеуличного пешеходного перехода стали сами москвичи, — рассказали в мэрии.

Новый переход необходим, поскольку ближайший к нему подземный находится в 450 метрах, а наземный неудобен для жителей — зеленый свет горит слишком мало, поэтому пожилые и маломобильные люди не успевают перейти восьмиполосную дорогу.

Кроме того, Северо-Восточную хорду планируют продлить от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью. Проект планировки территории улично-дорожной сети в промзоне Руднево был одобрен на заседании.

— Шестиполосный участок протяженностью 5,5 километра включит в себя существующее Косинское шоссе и далее пройдет по незастроенной территории до границы Москвы, — пояснили в мэрии столицы.

На заседании комиссии также по итогам публичных слушаний одобрили проект планировки территории площадью 14,58 гектара в Сокольниках.

Там может появиться кинотелецентр творческого объединения «Красная звезда» Минобороны России.

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