Сергей Собянин сообщил, что дворец спорта планируют построить в АДЦ «Коммунарка»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории поселения Сосенское появится спортивный объект.
По словам главы города, доступность спорта — это одна из главных составляющих комфортной жизни.
— Планируем строить дворец спорта в АДЦ «Коммунарка». В Новой Москве физкультурой и спортом занимаются около 40 процентов жителей, — заявил Сергей Собянин.
Доступность спорта - одна из главных составляющих комфортной жизни. Сейчас в #ТиНАО работают 428 спортобъектов, включая 16 бассейнов и 44 спортзала. Планируем строить дворец спорта в АДЦ "Коммунарка". В Новой Москве физкультурой и спортом занимаются около 40% жителей. pic.twitter.com/CrdHFOoOMD— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июля 2019 г.
Как уточнил мэр столицы, в Новой Москве в настоящий момент доступно 428 спортивных объектов.
Административно-деловой центр появится в поселке Коммунарка. Троицкий и Новомосковский административный округа образованы 1 июля 2012 года.
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