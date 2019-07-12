Валентин Горбунов: Ни одной жалобы не поступило от кандидатов оппозиции

Специалисты Московской городской избирательной комиссии не получили жалоб от оппозиции по поводу кандидатов в Московскую городскую думу. 11 июля такое заявление сделал председатель МГИК Валентин Горбунов.

— Ни от кандидатов, ни от участников пикетов ни одной жалобы к нам официально не поступало. И вообще официальных жалоб, связанных с проверкой подписей, к нам ни одной не поступило, — сказал Валентин Горбунов.

По его словам, весь процесс проверки подписей в столице на сегодняшний день максимально открытый.

— Вообще в эту кампанию к оппозиции относятся как никогда доброжелательно и открыто, например, им разрешили провести день сбора подписей на Цветном бульваре, где собирали автографы за десятки кандидатов. Правда, само мероприятие посетило не так уж много народа, по-моему, около 500 человек, — сказал он.

Важно отметить, что претензии, которые коснулись ряда кандидатов, не оформлены официально. По мнению эксперта, они носят характер истерических выпадов в адрес представителей власти.

— Многие подобные нападки вообще не имеют под собой почвы. Например, была истерика у кандидатов от оппозиции, якобы 6 июля не примут у всех подписи. Могу сказать, что последнего кандидата приняли в 22 часа вечера, — поделился Валентин Горбунов.

Напомним, что выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.

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