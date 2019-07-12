Жилой дом довоенной постройки в Хамовниках отремонтируют
В Хамовниках планируется отремонтировать жилой дом довоенной постройки.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: улица Плющиха, дом 13, район Хамовники, Центральный административный округ Москвы, — рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.
Здание построено в 1937 году и находится на культурном месте семнадцатого века «Ружейная слобода». Его отремонтируют в рамках столичной программы капитального ремонта.
В доме заменят двери, помещение подвала будет обработано бактерицидным составом. Все стены здания отштукатурят и покрасят, обновят потолки и полы.
Кроме того, обновятся перила и деревянные поручни, а старые почтовые ящики будут заменены.
В доме появятся новые магистральные трубопроводы, а также стояки системы холодного и горячего водоснабжения. Также установят новые полотенцесушители и системы канализации.
А еще в здании заменят коммуникации и приведут внутриквартирные сети в норму, согласно системе заземления. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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