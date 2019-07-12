Следствие проверит факт насилия над сестрами Хачатурян со стороны их отца

Следствие проверяет, совершал ли Михаил Хачатурян действия насильственного характера в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве. Об этом сообщил адвокат Алексей Паршин.

Он также добавил, что по окончании ревизии будет вынесено отдельное решение.

— По результатам может быть вынесено отказное постановление — в связи с его смертью, либо, если родственники не согласятся, то дело могут расследовать, — рассказал представитель интересов сестер Хачатурян.

Также отмечается, что действия отца девушек проверят на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ об истязании и совершении преступлений сексуального характера.

Срок проверки составляет десять дней, но она может продлиться и около месяца. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершилось. 14 июня следователи предъявили девушкам обвинение в окончательной редакции. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы. Младшей — до десяти лет. Она пройдет дополнительное обследование.

Суд признал их виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». При этом во внимание принималось то, что отец подвергал своих дочерей — в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь — насилию.

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