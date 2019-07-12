Сенатор предостерег Украину от новой попытки направить корабли в Керченский пролив
В прошлый раз российские пограничники не стали предпринимать жестких действий в отношении кораблей ВМСУ, но если попытка незаконного прохода повторится, будут применены другие меры. Такое заявление сделал сенатор Франц Клинцевич.
Начальник украинского Генштаба Руслан Хомчак 11 июля заявил, что страна намерена в будущем снова направлять корабли в Керченский пролив.
Он подчеркнул, что Керченский пролив не является территорией Российской Федерации, он принадлежит Украине, сообщает Nation News.
Отметим, что РФ не закрывала для украинских кораблей проход через Керченский пролив, а лишь призывала соблюдать международные правила и процедуру уведомления.
Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что Керченский пролив — это территория Российской Федерации, которая охраняется соответствующими пограничными структурами.
— Любая попытка прорыва в Керченском проливе будет пресечена, — подчеркнул он в комментарии ФАН.
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