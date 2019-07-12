Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Москве
• 17:38 • 12 июля 2019
Поделиться:
0
doc766us3i6avnjlshagzq
На место направлены саперы
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»
Снаряд времен Великой Отечественной войны найден на столичной стройке. На место направлены саперы.
— На стройплощадке на Куркинском шоссе, дом 50, корпус 1 обнаружен 120 миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, — сказали агентству городских новостей «Москва» представители экстренной службы.
Уточняется, что место, где нашли снаряд, оцепили.
Читайте также: Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли в Москве
Теги:
17:3912 июля 2019
17:3812 июля 2019
17:3112 июля 2019
17:2012 июля 2019
17:1412 июля 2019
17:0912 июля 2019
16:5412 июля 2019
15:5612 июля 2019
15:4012 июля 2019
15:1612 июля 2019
15:1612 июля 2019
14:5912 июля 2019
14:5412 июля 2019
14:2512 июля 2019
13:5012 июля 2019
13:2512 июля 2019
13:0712 июля 2019
12:5612 июля 2019
12:5512 июля 2019
12:4312 июля 2019
12:3712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0112 июля 2019
11:5212 июля 2019
11:4012 июля 2019
11:2012 июля 2019
11:0912 июля 2019
11:0112 июля 2019
10:4512 июля 2019
10:2812 июля 2019
10:1112 июля 2019
10:0512 июля 2019
09:5712 июля 2019
08:3912 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:0012 июля 2019
07:5312 июля 2019
07:2912 июля 2019
07:2812 июля 2019
07:1312 июля 2019
06:5312 июля 2019
06:1212 июля 2019
05:5112 июля 2019
05:1512 июля 2019
04:2912 июля 2019
04:0612 июля 2019
03:4512 июля 2019
03:2012 июля 2019
02:5612 июля 2019
01:5512 июля 2019
01:3712 июля 2019
00:5312 июля 2019
00:3712 июля 2019
00:1512 июля 2019
23:5411 июля 2019
23:3511 июля 2019
22:5711 июля 2019
22:3311 июля 2019
22:1911 июля 2019