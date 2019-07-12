Зеленский рассказал украинцам о главном вопросе Путину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какой главный вопрос он задал президенту России Владимиру Путину. По словам украинского лидера, он касается готовности Москвы отдать Киеву задержанных в Керченском проливе моряков.
Этот вопрос Зеленский озвучил во время первого телефонного разговора между лидерами двух стран.
— Нас интересует не только нормандский процесс, не только Минские соглашения. Жизнь наших ребят — вот самое главное, — приводит слова президента Украины «Страна.ua».
Стоит отметить, что ответ Путина на вопрос о задержанных моряках Зеленский привести не смог.
Разговор двух лидеров состоялся 11 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что беседа носила прагматичный характер.
Читайте также: Леонид Слуцкий назвал условие оживления российско-украинского диалога