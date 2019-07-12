Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение
Макке Ганиевой, тете избитой девочки из Ингушетии, предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
Отмечается, что у женщины и ее супруга, работающего в полиции, есть еще два сына. Оба мальчика в настоящее время переданы в реабилитационный центр.
Подозреваемая была арестована 6 июля магасским районным судом.
— В ходе расследования установлено, что в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу, — говорится на официальной странице Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ведомства, девочка жила в семье Ганиевой без оформления каких-либо документов по опеке.
Ребенка 2012 года рождения доставили в больницу 4 июля с большим количеством травм. По факту произошедшего завели уголовное дело.
Спустя некоторое время ребенка перевезли в столицу в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Вскоре родственница избитой девочки была арестована.
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