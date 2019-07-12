«Нечего делить»: депутат Госдумы оценил итоги неполитического телемоста
Депутат Государственной думы Андрей Козенко высказался с оценкой транслировавшегося по телевидению телемоста между украинскими и российскими деятелями культуры.
По его словам, хорошо, что шоу было неполитическим. Козенко считает, что этим телемостом россияне и украинцы высказались на весь мир, заявив, что им «нечего делить».
— Огромное уважение тем известным людям, которые не побоялись преследований СБУ и украинских бандеровцев, наверняка уже готовившим ведра грязи для своих же соотечественников, — сказал депутат от Крыма в разговоре с журналистами РИА Новости.
Козенко подчеркивает, что все же в настоящее время говорить о переговорах на политическом уровне рано. Телемост такого характера, как говорит парламентарий, может иметь место тогда, когда в Донбассе прекратят стрелять.
Аналогичное мнение выдвинул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он заявил, что разговор политиков двух стран сейчас невозможен. Однако, по словам Мартынова, в таком диалоге на данный момент нет особой необходимости.
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