«День бабочки» отметят в районе Измайлово
• 05:35 • 13 июля 2019
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Праздник «День бабочки» пройдет 14 июля
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Пресс-служба ГПБУ «Мосприрода» приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в празднике «День бабочки» 14 июля.
Праздничные мероприятия пройдут на площадке около экоцентра «Царская пасека» в районе Измайлово. Посетителям представят экологическую викторину и творческие мастер-классы.
Все желающие смогут принять участие в конкурсах, а те, кто придет в костюмах бабочек или прочитают о них стихотворение, получат сюрприз, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Между тем москвичей пригласили на мастер-классы и семинары в «Мои документы». С 14 по 21 июля в офисах «Мои документы» пройдут курсы повышения компьютерной грамотности.
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