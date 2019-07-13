Подвиньте метро ближе к дому

Хорошее дело, а? Выход со станции метро «Ботанический сад» перенесут ближе к жилым домам. Да, длина перехода к станции будет 70 метров. Зато не нужно переходить улицу. Вышел из дома — и сразу вход в подземку. Удобно!

Этот перенос, увы, будет вынужденным — вход подвинут из-за строительства Северо-Восточной хорды. Но саму идею сделать метро более доступным нужно, без сомнения, развивать. Сегодня, так уж получилось, многие входы в подземку расположены, мягко говоря, странно. Вот, например, Северный выход с «Водного стадиона». Он — в никуда. До ближайших домов — 500 метров. И люди идут эти полкилометра под солнцем, дождем и снегом, хотя могли бы и не ходить.

Или возьмем Восточный выход с «Тимирязевской». Ты вышел и уткнулся в ларьки. За ними — торговый центр. Ни жилья, ни остановки общественного транспорта рядом с метро нет. Нужно топать (часто с сумками) несколько сот метров, чтобы попасть к автобусу. Или возьмем Северный выход с «Войковской». Огромная часть пассажиров идут прямиком в торговый центр «Метрополис». Но на пути — светофор, возле которого всегда образуется огромная толпа. Почему бы, спрашивается, не организовать еще и удобный переход? Вышел со станции — и сразу под землей в ТЦ. Почему такая странная неудобная логистика?

Люди идут эти полкилометра под солнцем, дождем и снегом, хотя могли бы и не ходить Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

А потому что большинство станций метро проектировались еще при советской власти. Тогда вся окрестная инфраструктура, вся застройка города были иными. Сейчас все перестроили: появились новые торговые и офисные центры, дороги, жилье, а входы-выходы какие были, такие и остались. Доходит до анекдота. Станция «Фонвизинская» на салатовой ветке. В сотнях метров от нее — район Марфино, где метро нет вообще.

И чтобы в него попасть, жители, доехав до «Фонвизинской», вынуждены переходить через железную дорогу! Вот прямо буквально скачут по рельсам, потому что официального пешеходного перехода здесь нет. Скачут, рискуя попасть под поезд, а там и «Сапсаны» ходят! В этом году, надо отдать властям должное, проблему взялись решать. От «Фонвизинской» в Марфино строят подземный пешеходный переход. Под железной дорогой. Ура! Но сколько еще в Москве таких мест? Где метро вроде бы совсем рядом, но попасть в него — тот еще аттракцион. То на твоем пути «долгий» светофор, то сам путь извилист, а по прямой никак. Забор мешает.

В Париже в свое время поступили мудро. Там выходов из станций подземки изначально сделали много. И ближе к домам — по крайней мере, в центре. Да, это довольно дорого. Подземное строительство — вообще огромные деньги. Но это очень комфортно. Москва, к счастью, начинает идти по этому пути. Мы делаем более удобные пересадки — например, с железной дороги на МЦК и обратно. Теперь, наверное, стоит подумать и о метро. Киоски от станций уже убрали — толчеи стало меньше. Здорово. Теперь бы вот входы-выходы по возможности скорректировать. С учетом, так сказать, изменившихся реалий.

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