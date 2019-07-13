Любовь Успенская вспомнила, как ее критиковали за поддержку дочери Алсу
Певица Любовь Успенская опубликовала новый пост в своем Instagram, анонсировав совместный клип Микеллы Абрамовой и Максима Ержана, а заодно вспомнила о критике в свой адрес.
— Совсем недавно я получила массу негатива с свой адрес, потому что мое мнение относительно ситуации с Микеллой на шоу «Голос» многим не понравилось, — пишет певица, которая поддерживала дочь Алсу и уверяла, что Микелла победила вполне заслуженно.
Успенская призвала всех пользователей сети заново взглянуть на ситуацию.
— Дорогие мои, а теперь предлагаю вам оценить сложившуюся ситуацию и осознать, насколько вы промахнулись, — отмечает Любовь.
Успенская уверяет, что мудрость как детей, так и родителей, помогла юным талантам достойно вынести испытания и создать «замечательное, красивое творчество».
— Два потрясающих ребенка, которые оказались выше всего этого, создали замечательный дуэт, — заявляет певица и советует своим подписчикам посмотреть клип юных певцов.
Напоминим, что победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» вызвала мощный общественный резонанс, в результате чего Первый канал инициировал расследование результатов зрительского голосования. В итоге победу присудили всем участникам проекта.
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