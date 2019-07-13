«Желтый» уровень опасности объявлен на выходные в столице и области
• 18:27 • 13 июля 2019
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Согласно прогнозу, непогода продлится с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
На ночь с субботы, 13 июля, на воскресенье, 14 июля, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.
Согласно прогнозу, непогода продлится с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья. Именно на это время действует предупреждение.
— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — уточняется в сообщении.
Согласно данным Гидрометцентра, ночью в Москве ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха в столице будет около 7–9 градусов, в области — 4–9, пишет РИА Новости.
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