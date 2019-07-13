Сергей Лазарев сообщил, что мошенники обманывают людей под его именем
Российский певец Сергей Лазарев записал видеообращение, в котором рассказал о мошеннической схеме «розыгрышей».
По словам артиста, аферисты используют его старое видео, обманывая пользователей Сети.
— Сейчас активно в соцсетях распространяется ролик с моим участием, который говорит о грандиозном розыгрыше призов. Я к этому не имею никакого отношения, этот ролик снимался для моего официального гива, — заверил он.
Как уточнил Лазарев, упомянутый конкурс завершился, победителя назвали. Он отметил, что участие в нем было бесплатным.
— Они требуют пройти по ссылкам, пройти опросы и потом перечислить определенную сумму им на счет, — рассказал участник Евровидения о схеме мошенников.
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