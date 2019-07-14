Ученые выяснили, с чем связана прокрастинация у женщин
Женщины более чем мужчины склонны к прокрастинации из-за повышенного в сравнении с сильным полом уровня дофамина в головном мозге. К данному выводу пришли немецкие ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета.
Также, как сообщили эксперты, указанная генетическая особенность отвечает за интеллектуальную гибкость.
— Высокий уровень выработки дофамина связан с повышенной интеллектуальной гибкостью, а также с повышенной склонностью к отвлечению внимания, то есть с рассеянностью, — передает слова ученых Social Cognitive and Affective Neuroscience.
Исследователи подчеркивают, что чаще всего дофамин ассоциируется с проявлением радости и эмоционального комфорта. Однако именно этот гормон несет ответственность за мотивацию человека — он доносит до мозга желание или нежелание добиться результата.
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