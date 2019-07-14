Мотоциклисты и инспекторы ГИБДД впечатлили москвичей эффектным шоу

Выступления мотоциклистов-фристайлеров и специалистов по экстремальному вождению — инспекторов ГИБДД — прошли в День московского транспорта.

Над проспектом академика Сахарова звучит нежная скрипичная мелодия, которую старательно плетет скрипачка на сцене. А в нескольких шагах от нее ярким контрастом готовятся к показательному выступлению мотоциклисты из клуба по фристайл мотокроссу «Ферзь». И подготовка проходит основательная: надо и экипировку подогнать, чтобы не мешалась, и мышцы разогреть, да и своих железных коней без внимания парни не оставляют — пусть они и уверены, что с ними все в порядке, но осторожность лишней не бывает. И вот, все спортсмены готовы, скрипка уступает мощному басу рок-н-ролльного трека, и, как один, рычат моторы. Началось!

Завороженно смотрю, как фристайлеры с легкостью перебрасывают ноги через руль, проносясь в опасной близости друг от друга. Хоть и знаешь, что каждый трюк повторен уже больше сотни раз, но нет-нет, да сожмется что-то в груди, когда очередной сорвиголова резко затормозит на переднем колесе в сантиметрах от товарища по клубу.

— Ба, я вот так же хочу! — вырывает меня из плена двухколесных эквилибристов детский голос. — Ну, скажи, что здорово, а?

Фристайлеры с легкостью перебрасывали ноги через руль, проносясь в опасной близости друг от друга Фото: Лука Якушечкин специально для «Вечерней Москвы»

Поворачиваюсь на звук и вижу мальчишку, восторженно вцепившегося в руку своей побледневшей бабушки, которая с широко открытыми глазами следит за ловкими экстремалами. Поймав мой взгляд, юный мотолюбитель выбирает более благодарную публику, чем его шокированная бабушка, — меня.

— Я очень люблю мотоциклы, только на занятия еще не могу ходить. Я только в школу пойду, а они берут только ребят постарше — с легкой грустью делится со мной своей страстью семилетний Артур Иасин. — Но я вот вырасту, куплю себе мотоцикл и буду на нем трюки показывать! Ой, что-то начинается!



И действительно: мотофристайлеры уступили место на площадке инспекторам ГИБДД. Вот только не простым, а членам пилотажной группы экстремального вождения «Каскад» — значит, показательное выступление еще не закончилось. Вот две патрульные машины, набрав скорость, наезжают лишь правыми колесами на рампу, опасно накреняясь на левую сторону, но это не смущает опытных водителей — газ в пол, и вот уже автомобиль, отрывается от опоры… и продолжает движение на двух колесах. Три круга и можно «приземляться», освобождая площадку для мотоциклистов — не только «Ферзь» может похвастаться своими асами! Что только не делают дорожные инспектора: и едут синхронной змейкой, и перестраиваются в разные фигуры во время движения. А напоследок так и вовсе решают пустить пыль в глаза товарищам из мотобратства, продемонстрировав прицельную стрельбу на движущемся мотоцикле… стоя! Ни одного промаха!

Пусть июль и не радует погодой, это не значит, что это лето должно быть серым и унылым, вовсе нет. При желании яркие впечатления можно найти даже в укутанном тучами мегаполисе — и фестиваль ко Дню московского транспорта стал тому подтверждением!

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