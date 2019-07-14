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Стратегия хороших отношений

Никита Миронов, Геннадий Окороков
• 16:43 • 14 июля 2019
Стратегия национальной политики очень важна для гармонизации и развития межэтнических и межрелигиозных отношений в столице
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Стратегия национальной политики очень важна для гармонизации и развития межэтнических и межрелигиозных отношений в столице
Фото: Алексей Бок, специально для «Вечерней Москвы»
В конце 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года, на которую опираются регионы. В июле столичный Совет по делам национальностей планирует рассмотреть поправки в московскую стратегию. «ВМ» узнала у экспертов, какие, на их взгляд, аспекты должны найти в ней отражение.

Владимир Зорин, заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— В современном мире вызовы возникают постоянно. Местное самоуправление должно стать ключевым звеном в реализации стратегии межнациональных отношений.

Плавильный котел наций

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ:

— Разрабатывая для Москвы Стратегию национальной политики, нужно учесть две вещи. Первая: Москва — это своего рода аналог США, такой плавильный котел наций. Вторая вещь: Москва — это все-таки русский город. Причем еще и центр Русского мира, имперский центр. Поэтому Стратегия национальной политики должна заключаться в следующем: приехал в Москву — ассимилируйся. Соблюдай не только местные законы, но и стандарты поведения, обычаи. Ведь это не мы приехали к вам, а вы к нам.

Мы — хозяева, вы — гости. Никто не виноват, что ваша государственность не дает вам достаточно зарабатывать. Поэтому, приехав, не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Да, Москва открыта для всех, это принципиально. Но правила поведения определяют те, кто здесь живет, а не, кто приехал исключительно зарабатывать. И если тебе, приезжему, это не нравится — никто тебя в столице не держит.

Можно поискать другой город и даже другую страну. Только в этом ключе и может развиваться национальная политика. Иначе мы получим аналог арабских кварталов Парижа или аналог турецких кварталов Берлина, где фактически свои законы.

Совместная работа сближает

Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений РАН:

— Стратегия государственной национальной политики России до 2025 года, которую утвердил президент Владимир Путин, включает очень важную для Москвы формулировку — об «объединяющей роли русского народа». В Москве, напомню, согласно последней переписи, свыше 90 процентов населения — именно русские.

Поэтому разрабатывая московскую стратегию, нужно говорить прежде всего о том, как подготовить население города к увеличению числа мигрантов. Что тут необходимо сделать? Первое и главное — объяснить, почему мигранты в Москве необходимы. Второе — организовать плодотворное общение местных жителей с ними. Например, проводить совместные футбольные соревнования.

Спорт сближает. Но еще эффективнее сближает совместная работа. Почему бы, например, перед Днем города не проводить совместные субботники, на которых жители могли бы познакомиться с дворниками и другими коммунальщиками?

Уделить внимание адаптации

Ольга Кириллова, председатель комиссии по правопорядку, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы:

— Исторически сложилось так, что Москва всегда была гостеприимным городом, где принимали всех, кто приезжает. В одном городе живут представители многих национальностей. Чтобы все они жили во взаимном уважении, им необходимо знать традиции друг друга. Как себя вести, что говорить, чтобы не нанести друг другу обиды. Это очень важно учитывать при внесении поправок в стратегию. Это то, что мы вкладываем в понятие «интеграция». Когда речь идет об иностранных гражданах, мигрантах, необходимо говорить об адаптации. Эти моменты должны быть четко прописаны.

Поэтому Стратегия национальной политики очень важна для гармонизации и развития межэтнических и межрелигиозных отношений в столице. Ситуация складывается так, что сегодня в Москве не хватает рабочих рук. Но с одной стороны, это показывает, что город стремительно развивается, с другой — далеко не все рады видеть приезжающих иностранных работников. Да, сегодня мы не можем обойтись без трудовых мигрантов. Также стоит вспомнить и заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о резком ухудшении демографической ситуации в стране. В столице, правда, такой угрозы пока нет.

Поэтому вопросы, как регулировать миграционное законодательство — ужесточать ли его, смягчать, — очень непростые. И стратегия непременно должна их учитывать.

Ситуация с трудовыми мигрантами меняется

Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Москва — столица нашего многонационального государства и во многом влияет на ситуацию, складывающуюся в стране. Поэтому московская Стратегия национального развития важна и для всей страны. Не секрет, что в Москве порой случаются эксцессы между представителями разных культур. Но повышенное внимание к ним объясняется как раз тем, что они очень редки для такого огромного мегаполиса. Важно понимать, что эти конфликты происходят не на религиозной или этнической почве, поскольку представители многих национальностей живут в столице несколько поколений и прекрасно понимают друг друга. Проблемы возникают скорее между носителями разных культурных кодов — городского и сельского. В процессе подготовки стратегии это необходимо учитывать.

Сейчас до восьми процентов работников в столице составляют иностранные граждане. Но не стоит думать, что это представители только Средней Азии. Так, у нас работает немало граждан США, которых, правда, мы не замечаем, поскольку они трудятся на позициях директоров компаний и передвигаются по городу на престижных автомобилях.

То же касается и граждан Китая. Многие из них сегодня руководят крупными компаниями, которые работают в России. То есть лицо трудовых мигрантов меняется.

Мы извлекли уроки из негативного опыта

Игорь Круговых, заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Одна из главных особенностей новой редакции Стратегии национальной политики в том, что она делает упор на работу на местах, в районах, где, собственно, и происходят основные события национальной политики. Мы извлекли уроки из прошедших в этой сфере негативных событий и конкретизируем полномочия, ответственность и организационное обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Мы также оптимизируем создание и деятельность общественных, консультативных, молодежных и иных общественных структур в этой сфере на уровне префектур и управ и повышаем уровень профессиональной подготовки их сотрудников.

Московская Стратегия национальной политики за три года ее существования подтвердила свою дееспособность, о чем свидетельствует оценка москвичами межнациональных отношений в городе в качестве «стабильных и спокойных», и сегодня речь идет о внесении в нее изменений и дополнений.

В стратегии впервые говорится о московской агломерации, о новой роли национальной политики в демографической, культурной, региональной и других сферах развития. Говорится о необходимости проведения скоординированной политики Москвы и Московской области по национальным и миграционным вопросам (тем более два региона «по кольцевой автодороге» сегодня не разделить).

Это требует также совершенствования системы статистического учета о национальном составе населения города, динамике и перспективах его развития, повышения эффективности государственного управления. При этом национально-культурное развитие рассматривается в качестве составной части общей работы по созданию условий для благополучия москвичей и повышения их качества жизни, их сопричастности к формированию будущего, а также росту международного авторитета Москвы и Российской Федерации в целом.

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