Москвичей попросили пользоваться северным вестибюлем станции «Университет»
Пассажиров Московского метрополитена просят пользоваться северным вестибюлем станции «Университет». Об этом сообщили в Twitter столичной подземки.
По возможности, пожалуйста, пользуйтесь северным вестибюлем станции #мосметро «Университет»: он гораздо свободнее южного. Напомним, на время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии станция «Университет» стала конечной. Просим вас заранее планировать маршрут.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 июля 2019 г.
Представители метро отмечают, что северный вестибюль станции метро «Университет» гораздо свободнее южного. На время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии данная станция является конечной.
Напомним, что с 13 по 20 июля прекращена работа участка Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка». Это связано с работами по строительству юго-западного участка Большой кольцевой линии.
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