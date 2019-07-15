Самым большой в стране автомузей открылся в столице

Свыше 3 тысяч квадратных метров , более 70 уникальных образцов советского и западного автопрома — новый автомузей «Моторы Октября» поражает не только редкими экспонатами. Здесь представлены модели машин, выпускавшиеся с момента зарождения автоиндустрии как отрасли и до наших дней.

На входе посетителей встречает легендарная «Маруся В1» — первый российский малосерийный суперкар, выпущенный в количестве всего лишь 30 штук. Чуть далее от него — «Золотой ястреб», входивший в середине прошлого века в тройку самых быстрых американских автомобилей. По соседству — всенародно любимая «Волга» ГАЗ-М-21, ставшая символом отечественного автопрома.

— По-настоящему профильного и исключительно автомобильного музея в нашей стране до настоящего дня не было, — утверждает директор автомузея Дмитрий Октябрьский. — Методом собирания из частных коллекций мы пришли к вот такой крупной экспозиции, демонстрирующей эволюцию автопрома. Автомобиль лично для меня — это синоним слова «свобода». В нем собраны самые последние для своего времени новинки и разработки, от материалов и отделки до компьютеров и систем. Это такой конгломерат всего, что было придумано по отдельности и завоевало популярность в обществе. И кроме того, давайте признаем, автомобиль — это просто красиво.

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Каждый экземпляр коллекции в буквальном смысле «на колесах»: некоторые модели даже готовы пустить за руль самых смелых посетителей. Многие экспонаты снимаются в кино, активно принимают участие в ралли и украшают столичные пробки атмосферой ретро.

— Здесь у каждой модели — своя история, своя биография, — говорит Октябрьский. — Но надо понимать, что каждый автомобиль, вне зависимости от того, кому он принадлежал и сколько он стоит, является шедевром благодаря своей индивидуальности. «Запорожец» или «копейка», «Кадиллак» или «Бугатти» — это книга прошлого, написанная языком двигателя и колес.

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