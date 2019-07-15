Парк отдыха в стиле СССР появится рядом с телебашней «Останкино»
Парк в стиле советских времен появится рядом с Останкинской телебашней 20 июля.
— До 2 августа в парке любой может «вступить в пионеры», узнать интересные факты о советской общественной организации, — сообщили в пресс-службе Роспечати.
Среди развлечений для гостей ретропарка будут настольные игры, мини-футбол, гонки на велосипедах и многое другое. Для женской половины посетителей найдется кое-что интересное: организаторы готовят показы мод в лучших традициях СССР. А еще все, кто соскучился по советским развлечениям, смогут посетить танцплощадку и перенестись на несколько десятков лет назад.
Известно, что вход в тематический парк свободный. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Роспечати.
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