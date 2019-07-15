Из патриотических соображений Барецкий выпьет не «Крота», а «Боржоми»
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий собирается объявить голодовку в знак протеста против русофобной политики Грузии. Как пояснил его PR-директор Вадим Горжанкин, который одновременно является и официальным представителем Бари Алибасова, выпившего по ошибке токсичную жидкость «Крот», Барецкий собирается употреблять исключительно минеральную воду.
— Все действительно так. Стас Барецкий возмущен действиями грузинских СМИ. Голодать он намерен жестко: ни соков, ни витаминов для поддержки организма употреблять не будет. Пить Стас Барецкий собирается исключительно «Боржоми». Если его организму в ходе голодовки будет причинен вред, винить в этом шоумен собирается производителей «оздоровительной и целебной» воды из Грузии, — объяснил Горжанкин.
По словам PR-директора, Барецкий требует, чтобы дирекция телеканала, допустившая хамские высказывания в адрес России и нашего президента, принесла свои извинения. В ближайшее время Барецкий собирается нанести визит к посольству Грузии, чтобы лично выдвинуть свои требования. Если надо, музыкант будет голодать один, два или три месяца. Конечно, вес у Барецкого избыточный, но подобная длительная акция, несомненно, может нанести серьезный вред его физическому состоянию. «Честь моего государства мне дороже, чем здоровье!» - заявил шоумен.
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